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（台中）6公家機關停車場 16日起收費

港區藝術中心停車場7月起委外經營，到地下室停車場停放的車輛跟著大幅減少。（記者歐素美攝）

港區藝術中心停車場7月起委外經營，到地下室停車場停放的車輛跟著大幅減少。（記者歐素美攝）

2024/07/05 05:30

屯區藝文中心、港區藝術中心、潭子公所、豐原公所與戶政所、寶之林

〔記者歐素美／台中報導〕台中市屯區藝文中心、港區藝術中心、潭子區公所、豐原區公所、豐原區戶政事務所、寶之林園區等停車場，七月起委外管理，十六日起收費！民眾質疑市府公庫缺錢才「搶錢」！港區藝術中心並有志工抱怨擔心日後停車要收費。

共享停車開放 每小時收費20元

停管處長盧佳佳表示，為使既有停車資源更有效利用，積極推動市屬機關及學校停車空間開放共享計畫，第一階段共開放六處共享場域，年底還有第二波，希望透過智慧化收費管理的方式，發揮共享停車場空間及效益最大化，以增加當地停車供給。

市府公告，屯區藝文中心、港區藝術中心、潭子區公所、豐原區公所、豐原區戶政事務所、寶之林園區，七月一日起加入停車空間開放共享計畫，從七月一日起至二○二六年六月三○日止，委由日月亭股份有限公司經營管理，每小時收費二○元；六成停車格並開放夜間月票停車，小型車每月九○○至一○八○元不等，油電混合車停車月票費用並享半價優惠。

民眾質疑市府缺錢，才拚命將停車場收費「搶錢」；還有港區藝術中心志工抱怨，日後去港藝當志工，還要自付停車費。

民眾質疑搶錢 市府︰更有效利用

港區藝術中心代理主任周武慶表示，因有議員認為很多地方都缺乏停車位，公家機關停車場應開放與民眾共享，所以才委外收費，並開放民眾夜間月租停車，並非搶錢；志工值班會發給折抵卷，掃描即可免費停車，不用擔心。

也有其他單位員工私下表示，過去公有停車空間被停滿或佔用，現在使用者付費，真正來洽公的民眾，就不必擔心無車位可停。

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