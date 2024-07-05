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首頁　>　生活

鳶峰生火炊煮 南投將修法開罰

2024/07/05 05:30

民眾違反暗空公園自治條例 移請環保局、農業處研究裁處

〔記者陳鳳麗／南投報導〕合歡山上暑假遊客增多，離譜行徑也接二連三，近日有遊客深夜到鳶峰停車場的攤販區炊煮，無視合歡山生火禁令，南投縣政府風管所表示，因合歡山暗空公園管理自治條例僅針對光源管制有直接罰鍰條文，因此將修法讓營火野炊等禁止事項也可直接裁罰，不用再移相關主管機關裁處。

不遵守禁止營火野炊 可直接裁罰

近來高溫酷熱，加上暑假開始，上合歡山避暑的遊客增多，離譜行徑也接二連三，日前才有遊客在昆陽太魯閣界碑旁放煙火，太魯閣國家公園管理處已查獲行為人，將處罰鍰一千五百元到三千元。

另有遊客深夜到鳶峰停車場的攤販區內，移動攤販的物品，大剌剌地生火炊煮，鳶峰雖不屬太管處管轄，但在暗空公園的管制範圍，南投縣府訂定「南投縣合歡山暗空公園管理自治條例」，自治條例中將營火、野炊、烤肉、放鞭炮、亂丟果皮紙屑等列為禁止行為，因此遊客在鳶峰停車場攤販區生火炊煮明顯違反禁令。

太魯閣界碑旁放煙火 最高罰3000元

南投縣府風管所長張昭貴表示，惟依自治條例第六條規定，若出現上述禁止行為，縣府得將違規事實和證據移請各該目的事業機關裁處，在鳶峰生火炊煮能依什麼法令裁罰，目前看來的確有點模糊，因此該所會以車牌追人，再將行為人資料和監視畫面移請環保局、農業處認定後，再請研究有無相關法令裁罰。

張昭貴也說，因合歡山暗空公園管理自治條例僅針對光源管制有直接罰鍰條文，縣府已著手修改自治條例，擬將禁止的行為直接予以裁處罰鍰，不用再移目的事業機關認定裁罰。

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