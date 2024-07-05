三班護病比入 法 估增7萬人

針對夜班專責護理制度，衛福部次長林靜儀表示，目前已經在推動中，預算編列40億元。（行政院提供）

2024/07/05 05:30

〔記者鍾麗華、林志怡／台北報導〕行政院院會昨通過「護理人力政策整備十二項策略計畫」，該計畫實施期間為二○二五年至二○二八年，衛福部將推動三班護病比入法，優先投資護理人力整備，原領照護理師年流失人力約八千人可降為四千人，預期至二○三○年可增加五．六萬至七萬的護理人力。

明年起至2030年 護理人力整備

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說明，十二項計畫中包括護理人力增額培育、國考增次題務精進、教考用協力整合平台、三班護病比達標醫院獎勵、友善護理職場典範認證、護理新手臨床導師制度、智慧科技減輕護理負荷、擴大住院整合照護計畫、夜班護理人員直接獎勵、多元彈性自主執業、公職護理師比例調升、護理薪資結構合理透明。

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夜班專責制度 40億預算推動中

蔡淑鳳表示，為鼓勵醫院優先增加充足的護理人力，推動整體三班護病先達標先獎勵。另以夜班獎勵推動夜班專責護理制度，讓醫院護理師可以選擇不同班別制度，降低日夜輪替現象。

針對夜班專責護理制度，衛福部次長林靜儀表示，已在推動中，預算編列四十億元，但目前預算是健保支出，未來將會向行政院爭取改由公務預算支應。

此外，總統賴清德提出「健康台灣」政見，力求二○三○年癌症死亡率減少三分之一，擬調整五癌公費篩檢資格。國民健康署長吳昭軍指出，五癌公費篩檢資格放寬、卅歲公費健檢都在逐步討論。

健康台灣政見 公費篩檢擬增胃癌

吳昭軍提到，目前已提供五癌公費篩檢服務，接下來會試辦胃癌篩檢，也不排除有第七癌加入公費篩檢的可能性。

目前肺癌的公費篩檢資格是否納入環境風險因子曝露已在討論中，而考量年輕族群乳癌預後普遍較差，且人口有高齡化趨勢，初步擬定調整公費年齡為四十歲至約七十五歲。

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