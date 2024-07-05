正午曝曬 北市YouBike坐墊72℃像煎台

2024/07/05 05:30

議員促租借站加裝遮陽板 交通局指恐影響車輛充電

〔記者詹湘淇／台北報導〕因應近期連日高溫，北市府六月發布今年首次熱浪通報，國民黨台北市議員汪志冰表示，北市YouBike租借站多為露天設置，經實際測量發現，YouBike坐墊溫度於正午時段竟飆升至近七十二度，根本像在「烤肉」，建議交通局參考公車候車亭做法，為YouBike租借站裝設遮陽板。交通局回應，YouBike2.0坐墊已採中空設計加強散熱，且車輛設置太陽能板供車機充電，若裝設遮陽板恐影響充電。

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坐墊已採中空設計 加強散熱

據交通局統計，台北巿截至目前有逾兩萬台YouBike、一四三○處租借站，今年一月至五月平均每月租借近四八○萬次，去年租借次數高達四六一二萬次創下歷史新高。汪志冰表示，YouBike租借站多露天設置於路口人行道，受陽光直接曝曬，團隊於正午至松高路、巿府路路口處租借站實際測量YouBike坐墊溫度，發現露天一側的YouBike飆升至攝氏七十一．八度，樹蔭下的YouBike則僅四十二．二度。

使用率高 每月租借近480萬次

汪志冰說，YouBike坐墊在陽光直射下猶如高溫煎台，恐造成燙傷風險，對穿短褲、短裙的民眾而言就像在「烤肉」。汪志冰建議交通局參考公車候車亭做法，針對位於空曠地區、租借次數高的租借站添設遮陽板，不僅提升民眾舒適度，也降低YouBike因日曬雨淋所造成的耗損。

車輛上設太陽能板 供車機充電

交通局回應，YouBike2.0坐墊採中空設計，可加強散熱，另車體以戶外耐高溫、防水方式設計，避免車輛損壞。交通局指出，YouBike2.0沒有接電，車輛上設置太陽能板供車機充電、車柱亦以太陽能充電方式提供夜間燈光，如裝設遮陽板恐影響充電，且也要行車視距、市容景觀及相關建築規定等一併考量。

交通局補充，考量民眾借還車便利性，YouBike站主要設置開放空間，包括道路側、人行道、高架橋下等空間，如設置於高架橋具有遮陽避雨效果，另目前僅台大立體機車停車場設置於室內。

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