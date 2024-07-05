國小專任輔導師 每20班設1人

立法院教育及文化委員會審查「學生輔導法部分條文修正草案」等案，教育部長鄭英耀列席說明。（記者田裕華攝）

2024/07/05 05:30

〔記者鍾麗華、林曉雲／台北報導〕行政院院會昨通過「學生輔導法部分條文」修正草案，修法後，各級學校的專任輔導教師可增加一○一一人，其中國中小將增加六○三人、高中最多一九二人，大專校院為二一六人。學生輔導諮詢會成員也納入「學生代表」，優先考量兒少權益保障。

政院拍板學生輔導法修法

教育部長鄭英耀昨在立法院教文會說明，國小專任輔導教師編制調整為二十班以下置一人，每滿二十班增置一人；國中專任輔導教師編制調整為十二班以下置一人，每滿十二班增置一人，預估修法後國中小將再增加六○三人，總數達五九四二人，以提升各校輔導人力量能及資源。

請繼續往下閱讀...

大專校院預計增加216人

此外，高中以下學校主管機關學生輔諮中心，除依所主管學校數每二十校置一人外，增列以學生總數四五○○人至五○○○人置一人規定；教育部得考量學校輔導案量、地理區域等特殊情況，依需求核予特定主管機關外加人力，修法後至多可增一九二人，較現行增加約三○％。此外，大專校院專業輔導人員生師比也由一二○○比一修正為九○○比一，預計增加二一六位。

立院教委會逐條審查

學生輔導法修正案，立委共提出二十八個修正案，立法院教育委員會昨開始逐條審查，在民進黨召委范雲等協調下，下週一教文會將續審。

草案為維護兒童及少年最佳利益，明定當學生輔導涉及不同主體之間權利衝突時，應優先考量兒少權益保障，採取符合兒少最佳利益的解釋，在輔導學生過程，應特別關注兒少意見表達、身心健康、受教權及其他相關權利與需求；且為落實兒童表意權，使學生輔導工作規劃與推動，符合學生需求，草案也明定主管機關學生輔諮會增列學生代表。

對於學生輔導諮商中心是否要成為正式政府編制組織，立委多主張應納入正式編制，但教育部說明實際困難，希望仍採取常態性的任務組織編制，同時強化專業性，並大幅增加專業輔導人力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法