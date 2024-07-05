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未來10天都是高溫 紫外線危險等級

天氣高溫炎熱，機車族停等紅燈時都躲在陰涼處。 （記者湯世名攝）

天氣高溫炎熱，機車族停等紅燈時都躲在陰涼處。 （記者湯世名攝）

2024/07/05 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕本週全台各地飆高溫，高雄燈塔昨一度出現四○．八度高溫，台鐵花蓮玉里至東里間東正線八十五K+一○○處鐵軌，更疑因高溫鋼軌變形。中央氣象署表示，未來十天都是高溫天氣，下週日太平洋高壓雖減弱，午後雷陣雨有望降溫，但降雨前高溫仍可達卅六、卅七度。未來一週紫外線指數都是過量級或危險級，在外曝曬十五至廿分鐘就可能曬傷。

氣象預報員張承傳表示，未來一週全台溫度偏高，大台北、中南部、花東地區容易出現卅六、卅七度高溫。本週六前太平洋高壓都較強，下週日會稍微減弱、影響範圍較小，午後雷陣雨也會變多，但降雨前高溫仍可達卅六、卅七度，預估十天內都是高溫。

張承傳提醒，大台北、台東地區、中央山區易有極端高溫，下週三、週四東南部還可能出現焚風。

未來一週台灣與外島地區紫外線指數都是紅色「過量級」、紫色「危險級」，民眾在外曝曬十五至廿分鐘就可能曬傷。氣象署提醒民眾避免戶外活動，外出要注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害；老人、小孩、慢性病患、戶外工作或運動者應遠離高溫環境。

張承傳表示，今、明兩天午後雷陣雨範圍較少，僅嘉義以南地區、山區仍有午後短暫雷陣雨，南部地區、中部以北山區有局部大雨發生機率。

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