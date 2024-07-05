台商在中國「被壓死」 烏木藝品恐充公

2024/07/05 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國四川成都烏木藝術博物館，是世界上第一個致力於烏木文化研究、創作與收藏的非營利博物館，由老家在屏東鵝鑾鼻的台商盧泓傑創立，他的兒子兩年前過世後，年初返台提及將資產轉移回台的困難，沒想到上月回中國突因「意外」死亡隨即被火化，過程令台灣親友感到疑點重重。

「才說要回中國收帳，就突然『意外』死亡？」早年在中國就熟識盧泓傑的許先生說，很難相信盧泓傑會因為平凡的吊掛烏木作業中「被壓死」，而且六月二十一日死亡，二十四日就完成火化，珍貴的國寶級烏木藝術品恐充公。

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許先生提到，盧泓傑在中國的烏木產業龐大，原準備接班的兒子兩年前突然過世，三、四月間返台時，盧就苦惱提到不知如何將資產轉移回到台灣，沒想到月初就聽到盧意外過世噩耗。

盧泓傑堂侄女、屏縣議員盧玟欣表示，叔叔農曆年間返台曾提到，急著想要把一輩子蒐集的部份文物及資產帶回台灣，但苦無管道且對岸相當鴨霸，擔心一生心血全都充公。

四川成都烏木藝術博物館是首家以研究烏木文化推廣的大型專題博物館，也是成都市科普教育基地。

博物館收藏上千件作品，包括特級作品三件，一級作品三十五件，二級作品三百五十六件，號稱藏品價值立於世界之顛。

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