屏東失智症團體家屋 全國最多

屏縣推動的團體家屋營造家的感覺，透過團體活動及課程帶來人際互動。（屏東縣府提供）

2024/07/05 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府打造專屬失智症者的照顧模式「團體家屋」，提供中度以上且具行動能力的失智症者在社區中接受二十四小時的照顧服務，全縣目前設有四間失智症團體家屋，是全國家屋數最多的縣市。

全縣共4間 提供全天候照顧

縣府長照處表示，屏東縣六十五歲以上老年人口數十六萬兩千多人，推估全縣失智人口一萬三千多人，四間失智症團體家屋共提供六十九床，其中愛麗絲長照瑞光家屋設置二十七床，是目前全國最大的團屋。

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此外，縣府於屏東縣多層級樂活照顧服務園區設置十八床，預計今年七月提供服務，明年規劃於里港鄉新增一處團體家屋，以滿足失智症長者多元照顧需求，減輕家庭照顧者負擔。

長照處表示，失智症團體家屋（Group Home）有別於一般住宿型機構，主要是提供「單元式照顧」的服務模式，每個單元最多居住有九位長輩，且都是單人房或雙人房；團體家屋設置共用的客廳、餐廳、廚房及個人寢室，提供溫馨、友善及尊嚴性的二十四小時照顧服務。

八十五歲的愛子奶奶患有重度失智症，生活自理能力日漸退步，子女得知有專為失智症者打造的團體家屋服務，決定讓奶奶入住，如今奶奶已可獨立使用助行器步行，露出許久不見的燦爛笑容。

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