當年救護車出生 9歲童感謝恩人

九年前在救護車出生的男童（中），感謝接生的消防員吳忠任（右）、吳淑滿（左）。（新竹縣消防局提供）

2024/07/05 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕九年前在救護車上呱呱墜地的一名男孩，謹記媽媽的提醒，自己能平安出生，要特別感謝新竹縣消防局的吳忠任、吳淑滿兩位隊員；近日他參加消防夏令營，默默的尋找兩人，希望有機會當面致謝，沒想到休假中的吳忠任恰好偕妻子吳淑滿返隊，讓男孩如願向恩人道謝。

消防營隊 巧遇兩位接生隊員

「請問吳忠任叔叔、吳淑滿阿姨有在這裡嗎？」日前於竹東分隊參加消防夏令營的小男孩，逢人就問。原來他九年前在救護車上出生，迎接他到這個世界的，就是竹東分隊小隊長吳忠任以及目前已轉調緊急救護科服務的科員吳淑滿，夫妻搭檔出勤合力接生小寶寶。

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小男孩說，媽媽不斷提醒他，自己能平安出生，要特別感謝竹東分隊的吳氏夫妻。這次幸運抽中消防夏令營，一直在想能不能見到恩人呢？

在沒有約定下，休假中的吳忠任恰好返隊，吳淑滿也剛好陪同，三個人相見歡，小男孩很有禮貌的向恩人表達感謝。吳忠任、吳淑滿祝福小男孩平安健康長大，每天都開心歡笑。

新竹縣消防夏令營內容豐富，相當搶手，小學員們在專業消防人員帶領下，不僅學習到消防知識，還參與實際操作，體驗滅火、急救的過程。

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