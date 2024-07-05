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關西山坡非法濫墾 第三度被查獲

新竹縣關西鎮東山里山區第三度違法開挖，甚至蓋違建。（記者黃美珠攝）

新竹縣關西鎮東山里山區第三度違法開挖，甚至蓋違建。（記者黃美珠攝）

2024/07/05 05:30

9年來業主違法開發罰不怕 縣府再發現5棟違建 將從重裁罰

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西鎮東山里王爺廟後山佔地約四甲的山頭，九年來遭人聯手用「鬼剃頭」方式造鎮，最近第三度違法開挖，甚至蓋屋。縣府農業處昨會同公所到場稽查，濫墾事實明確，將依水保法從重裁罰，且限期兩個月內改正，勒令兩年內禁止提出開發申請；另將會同工務、地政等單位持續稽查，不排除將涉案人移送法辦。

違法開挖山坡3千平方公尺

農業處表示，此山頭地主已換手多次，九年來每次被查獲都是認錯、繳罰款，卻從不改過，還變本加厲持續非法濫墾。

山坡地保育科昨天會同水保技師、公所農業課到場稽查，確認現場最新被濫墾的山坡地約有三千平方公尺，就在去年十一月被查報處的下方，手法一樣，地主未申請獲准，就大面積開挖。

下方居民憂 下雨爆發土石流

至於去年被查獲處，最近更蓋了五棟房子，除了磚造、鐵皮加蓋、貨櫃屋，還有正在施作的兩層樓鋼骨建築，公所確認統統是違建，同步轉報縣府工務處處理。

涉案的張姓地主昨未現身，由官姓整地者代表，另有一名自稱「業主」代表的男子全程會同稽查。對於「明知要申請，卻為何不申請就動工整地、蓋屋？」兩人面對這樣的追問沉默不語。

當地前任里長周廷珍痛批，這座山頭從九年前就遭逢濫墾禍害，山下的居民就怕下雨爆發土石流，但業者不怕罰。去年十一月中被查獲、開罰的基地，現在業者又蓋房子，最近半個月於違建下方再度肆意整地開挖，研判也是要繼續蓋屋出售，縣府強調將會持續稽查。

新竹縣關西鎮東山里山區第三度違法開挖被查獲，將依水保法從重裁罰，並限期改正。（記者黃美珠攝）

新竹縣關西鎮東山里山區第三度違法開挖被查獲，將依水保法從重裁罰，並限期改正。（記者黃美珠攝）

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