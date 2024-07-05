《整合科學、技術、工程、藝術和數學》培育跨域人才 苗縣STEAM教育中心成立

2024/07/05 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府與清華大學攜手設立STEAM教育中心昨揭牌。今年暑期率先開設十一門課程，整合科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）和數學（Mathematics）等跨域課程，提供縣內高中及國中小學子參加，盼能激發學生創新思考、解決問題、做中學的能力，培育在地跨域人才。

縣府指出，苗栗縣STEAM教育中心與清大合作，設於竹南國中，並由清大師資培育中心主任謝傳崇教授擔任計畫主持人，以「跨域學習」為特色，開設專屬於苗栗縣高中及國中小的STEAM跨領域課程，清大各系所頂尖優質師資擔任講座。

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該中心各教室特別以世界知名科學家命名，有愛因斯坦、阿基米德、達文西、特斯拉等，希望啟發學子跨學科的學習探索，教室以科學家、工程師、藝術家和數學家命名，向這些偉大思想者致敬。

清華大學教務長巫勇賢及謝傳崇表示，清大與縣府合作設立STEAM教育中心，主要目的是為啟發學生創造力、思考能力，同時動手作，藉以培育學子關懷環境、人文，兼具理性與感性及在地關懷，讓孩子們在最好的資源下成長茁壯，啟發孩子勇敢追夢。

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