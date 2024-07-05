苗縣長照大樓啟用 「單一窗口」服務

苗栗縣長照大樓啟用。（記者蔡政珉攝）

2024/07/05 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣府斥資九千六百萬元在衛生局旁新建長照暨衛生教育大樓昨啟用。縣府表示，長照大樓將整合衛生與社政資源，成為「單一窗口」，提供更便捷有效率的長照服務，為迎接超高齡社會浪潮，提前做好準備。

申辦業務更便捷有效率

縣府統計，截至今年五月底，苗栗縣六十五歲以上長者共十萬兩千多人，占全縣人口數約十九．一四％，因應即將來臨的超高齡社會，長照二．○的服務對象由四類擴增為八類，服務項目也由八項增加至十七項；長照暨衛生教育大樓啟用後，將整合衛生與社政資源，擴充服務能量，提供更便捷有效率的長照服務。

請繼續往下閱讀...

長照暨衛生教育大樓配置，一樓的空間主要是長照一九六六專線、民眾洽辦長照服務人員證明、外籍看護申請與審查業務、行政管理課辦公，二樓、三樓是照顧服務課專業人員的辦公空間。三樓設置衛教諮詢室，提供工作人員向民眾說明長照服務方案的舒適空間，也能辦理長照人員相關教育訓練與會議。昨由衛福部長照司副司長吳希文、副縣長邱俐俐，與縣議員、鄉鎮長、各大醫療院所與長照機構負責人共同剪綵啟用。

邱俐俐致詞感謝中央持續挹注人力與經費資源到苗栗，以及縣府團隊、鄉鎮市公所、各級民代與社團機構攜手合作，建構長照服務網絡，這也象徵縣府團隊對於長照業務與服務厝邊的熱忱，不因縣府財政困難而有所減損。

吳希文表示，衛福部自二○一七年起推動長照二．○十年計畫，涵蓋率已逾八成，在中央與地方同心協力下，已挹注苗栗縣逾十一億元經費，佈建A、B、C據點三百五十處；未來，長照司會持續挹注地方需求資源。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法