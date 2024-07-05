「桃園好農遊」 建置AI機器人對話

桃園市農業局專員林珮如以「樂活農遊」為題進行簡報說明。（記者黃政嘉攝）

2024/07/05 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕市長張善政昨帶領市府團隊前往楊梅區舉辦「訪視基層楊梅區座談會」，農業局說明楊梅休閒農業發展願景，並將推動AI智慧農遊，透過「桃園好農遊」網站平台，宣傳在地優質農場店家，以及建置網站AI機器人，讓民眾與AI留言對話，得到農遊行程資訊。

農業局專員林珮如以「樂活農遊」為題進行簡報說明，透過桃園農遊軸帶規劃，楊梅區列為「客庄風情農遊軸帶」，搭配楊梅休閒農業區及秀才休閒農業區，規劃多條客庄特色文化主題遊程；透過農產品生產、農產品加工、再到三級觀光服務，達成「發展楊梅休閒農業，朝向產業升級」願景。

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林珮如說，桃園好農遊平台網站目前以大溪區及周邊為示範區，將該地優質農場、店家資訊放進網站，作為推薦給民眾的遊程，另方面，民眾也可藉由平台的AI問答互動，以留言對話方式，得到想要的農遊行程。

進入「桃園好農遊」網站，點選AI小幫手圖示，輸入旅程關鍵字，例如「楊梅」，AI機器人就會推薦一日遊行程景點，包括「金湖岸楊梅大王農場」、「阿美米干」、「大楊梅鵝莊龍潭分店」等資訊，且會建議個別地點的停留時間。

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