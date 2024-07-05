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夢的遙望影展明開跑 免費索票

「夢的遙望」影展，從6日起至8月31日止，播放5個單元電影，開放民眾索票。（文化局提供）

「夢的遙望」影展，從6日起至8月31日止，播放5個單元電影，開放民眾索票。（文化局提供）

2024/07/05 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園光影文化館將於六日起至八月卅一日推出「夢的遙望」主題影展，民眾可至KKTIX官網搜尋「桃園光影文化館」免費索票，每場限索四張；影展規劃「主題放映」、「親子幻遊」、「聚焦影人：馬丁．史柯西斯」、節慶特映、奧斯卡榮耀等單元，讓觀者再次滿懷夢想。

首先登場的是「勇闖太空」，內容是航太工程師吉姆從小夢想成為太空人，卻在歐洲太空總署徵選中高分落榜，最後組建團隊秘密計畫乘坐自行研發迷你火箭上太空，同心協力挑戰這項不可能的計畫；「夢想續航」則是描述台大機械系教授鄭榮和與學生們共同成立太陽能車隊，遠赴歐洲參賽贏得佳績故事。

「莎莉」則是描寫超過適婚年齡的惠君在台中山裡養雞，渴望愛情卻怯於表達，最後只能化名為莎莉在網路上與法國男子馬丁談情說愛，並飛到巴黎展開尋愛之旅。

「親子幻遊」單元選映「哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉」、「北極百貨的邱乃小姐」、「鬼太郎誕生：咯咯咯之謎」、「妖怪森林」等適合親子共賞影片。影展另安排多場映後座談與影視推廣活動，廿日下午二點邀請牽猴子公司共同創辦人王師帶來一場「我們熱愛電影的前世與今生」工作坊。

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