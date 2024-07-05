桃園捷運綠線北機廠 行控中心大樓上梁

桃園捷運綠線北機廠的行控中心大樓舉辦上梁典禮。（記者周敏鴻攝）

2024/07/05 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園捷運綠線北機廠的行控中心大樓、變電站、維修廠、駐車廠等四棟主要建物的結構體，都已於五月間完成，昨天舉行上梁典禮；為迎接十二月間抵達的首列捷運列車進場測試，廠內正進行軌道鋪築、機電系統施工等，預計十一月間可完成，為桃園捷運綠線二○二六年北段七站通車的目標再向前邁進一大步。

11月完成 12月列車測試

捷運綠線首列捷運列車預計年底運抵大園區三民路二段的北機廠，並展開列車的功能測試、捷運通訊、號誌系統整合等，以確保安全無虞，市府捷運工程局為此訂定目標為列車進場前，須完成機廠內負責列車營運調度、轉供電力、維修保養與停放的行控中心大樓、變電站、維修廠與駐車廠等四棟主要建物。

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北段7站 預計2026年通車

捷運工程局去年確認北機廠建築外貌並完成設計圖審查後，以八個月完成九十萬立方公尺土方量、十五公頃的基地整地工程，順利讓行控中心大樓等建物於去年五月起陸續動工，四棟建物總樓地板面積超過一萬兩千坪的結構體已於五月間完成，市長張善政昨主持行控中心大樓上梁典禮時強調，四棟建物結構體都於一年內完成，為捷運綠線順利通車打了一劑強心針，感謝施工團隊的努力，更有信心達成二○二六年北段七站通車的目標。

捷運綠線的供電、通訊、號誌等系統工程，已接續進場施工，捷運局長劉慶豐表示，因應年底捷運列車進場後的測試用電需求，變電站的建築裝修完成後，須完成電壓器、氣體絕緣開關、發電機組等內部供電系統設備的組裝測試，才能與台電變電所十六﹒一萬伏特（161KV）高壓電迴路銜接，目標是十月供電。

機廠內總長度約8.3公里 40組道岔

至於機廠內總長度約八﹒三公里與四十組導引列車轉換軌道的道岔，五月間軌道路基完工後，將進行軌道銲接、軌枕佈設、鋼軌定位，完成後將依序舖築機廠環廠測試軌道、連結捷運主線通路與駐車廠停車軌道等，預計十一月完成，完成迎接捷運列車進場測試的準備。

捷運綠線北機廠預計11月完成，12月進行列車進場測試。圖為完工示意圖。（桃園市府提供）

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