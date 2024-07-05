《高雄》影音再現傳藝師 皮影戲跨域特展

《回·聲－皮影戲的跨域藝術》特展即日起在高雄市皮影戲館特展室展出，照片為開幕式場景。（記者蘇福男攝）

2024/07/05 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立歷史博物館（高史博）邀請攝影師陳敬寶、藝術家吳修銘透過當代藝術攝影和聲音，呈現傳統皮影戲團藝師的「技藝」與「記憶」，即日起在高市皮影戲館特展室展出《回．聲—皮影戲的跨域藝術》特展。

高史博二○一八年起推動新型態皮影戲推廣策略，拆解皮影戲元素，從表演、劇本、音樂、製偶等進行推廣，讓大眾以自身興趣和專長接觸皮影戲，先後推出皮影舞台劇《光之路》、捷運岡山高醫站的藝術裝置《岡好—皮影藝術創作展》，令人耳目一新。

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此次特展分別呈現陳敬寶「迴返—皮影憶象計畫」及吳修銘的「聆聽彼此的色彩與聲音」，陳敬寶透過與記憶有著緊密內在聯繫的攝影，重新演出、拍攝，穿越「當下」與「過去」的時空，迴返於世代之間的經驗和記憶連結，追尋皮影傳習者的記憶。

擅長聲音藝術創作的吳修銘，則將焦點轉移到皮影戲幕後藝師，其作品從主演詮釋不同角色的口白與聲音，讓觀眾認識各角色的特質和個性，再運用錄音樣本轉化成色彩圖像，開啟觀眾全新的感知層面。

《回．聲—皮影戲的跨域藝術》特展將在高市皮影戲館特展室，展至明年六月一日。

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