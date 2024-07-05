女病逝火化 護理之家沒通知家屬

2024/07/05 05:30

〔記者羅國嘉、陳奕劭／新北報導〕新北市六十四歲蘇姓女子領有重度身心障礙證明，二○二○年九月經社會局安置在石門區某護理之家，直到今年六月十三日蘇女弟弟接獲通知，胞姊已過世逾一個月，且遺體火化。市府社會局道歉，將檢討流程並懲處相關人員；衛生局回應，院內無監視器，依機構陳述與就醫紀錄，難認定遭不當對待。

家屬昨天在新北市議員顏蔚慈陪同下召開記者會指出，二○二○年透過社會局媒合，將領有重度身心障礙證明的家人安置在安養機構，入住時身體良好、行動自如，可自我進食，期間因疫情緣故，無法前往探視，便向機構提出電訪視訊及提供日常影像，了解照顧狀況，卻遭機構以各種理由拒絕。

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顏蔚慈痛批，市府未善盡督導職責，機構不斷隱匿，離譜行徑讓人匪夷所思。她要求社會局檢討安置及通報機制，提供完整報告，並清查機構、全面盤點病患情況。

市府致歉 難認定遭不當對待

社會局表示，個案安置期間由機構火化，未能及時通知家屬造成遺憾，致上最誠摯歉意，將檢討服務流程與通報機制，懲處相關人員。

衛生局回應，住民死因為「肺炎併發敗血症」，依機構陳述與就醫紀錄，且院內無監視器，難認定遭受不當對待；該機構去年考核多項分數未達標準，將督導改善。

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