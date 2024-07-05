震損紅黃單 納都更專案

2024/07/05 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕受花蓮地震影響，新北市許多房屋受損，市府已將全市卅一處紅單、黃單建築物納入危險建築物五八○專案計畫申請對象，盼協助社區盡早啟動都更重建作業。

據統計，四月三日地震發生後至今，新北市列管的紅單建物十一處、黃單建物廿處，新北市住宅及都市更新中心已安排十六場說明會，分布在土城、板橋、中和、新店、三重、五股、新莊、泰山、蘆洲、八里、汐止等十一個行政區，民眾可視建築物結構鑑定結果、個案基地條件與所有權人整合情形，選擇適合的都更重建或整建維護方案。

請繼續往下閱讀...

新北住都中心執行長錢奕綱指出，市府因應震損住戶需求，已擴大五八○專案計畫申請對象，納入紅單、黃單震損建物；五八○專案申請資格為基地位於都市計畫範圍內的住宅區或商業區，既有合法建築物非單一所有權人，且至少二分之一以上面積供住宅使用，建物為高氯離子鋼筋混凝土或是耐震能力不足，如果社區尚未取得證明，要先向市府申請鑑定。

符合上述條件的社區，只要所有權人整合重建意願超過五十％，由住都中心一條龍輔導，協助初步規劃及財務試算，若後續住戶重建意願超過八十％，即啟動公辦都更招商作業，遴選實施者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法