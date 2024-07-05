泰山海砂屋921震損 「防災都更」重建上梁

新北市泰山區明志路一處海砂屋申請「防災都更1.0」方案重建，將打造1棟地上13層的住宅大樓。（都更處提供）

2024/07/05 05:30

整合多年無共識 市府提供免費鑑定、50％容積獎勵 加速拆建

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市泰山區明志路一處海砂屋為九二一地震受損的紅單建築物，過去住戶意見整合多年無共識，導致重建進度卡關，在市府協助下，免費辦理海砂屋鑑定，並申請「防災都更一．○」方案，將打造一棟地上十三層的住宅大樓，昨天舉行工程上梁典禮，預計二○二五年三月完工。

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都市更新處指出，此處原為三棟五層樓的加強磚造建物，戶數為十五戶，歷經九二一地震不堪入住，被市府列為震損紅單案件，且建築物內部有多處混凝土剝落及鋼筋外露等疑似海砂屋現象，礙於鑑定需要龐大經費，住戶難以凝聚共識，以致都更重建進度遲滯。

都更處表示，經各方辦理多次協調會議，加上市府提供免費海砂屋鑑定及推出防災都更方案，以五十％容積獎勵作為誘因，大幅提升住戶重建意願，加速危險建築物拆除，重建後將打造一棟地上十三層、地下一層的鋼筋混凝土造住宅大樓，總計卅四戶，預計二○二五年完工入住。

據統計，新北市「防災都更一．○」加上「二．○」方案，總共申請廿九案，市府已核准廿二案，完成危險建物拆除十六案，施工中十案，已完工一案。

放寬適用對象 同意比率門檻降至8成

都更處處長林炳勲表示，四月三日花蓮強震後，新北市有許多震損建築物亟需重建或補強，市府今年五月十三日修訂「新北市加速推動都市危險建築物重建專案計畫」，推出「防災都更二．○ PLUS」方案，放寬適用對象，除了海砂屋或耐震能力不足的建築物，新增震損的紅、黃單建築物，並調降同意比率門檻，從原本九成降至八成，給予一．五倍原建築容積或基準容積重建。

另外，市府專案輔導板橋富豪社區海砂屋重建，基地面積三四五七平方公尺，為五層樓鋼筋混凝土造建築物，屋齡超過卅年，戶數六十八戶，現況房屋傾斜、樓板剝落，住戶採自力都更重建，更新後將興建三棟地下四層、地上十五及十九層、共二○六戶的住商混合大樓，並回饋七八四．五八平方公尺公共托老中心，最快二○二五年上半年動工。

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