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循環經濟扎根 高中生學修小家電

國立中山大學與新化社大合作舉辦高中職生循環經濟暑期營隊，讓學生透過維修實作，更能體會循環經濟。（新化社大提供）

國立中山大學與新化社大合作舉辦高中職生循環經濟暑期營隊，讓學生透過維修實作，更能體會循環經濟。（新化社大提供）

2024/07/05 05:30

〔記者劉婉君、王捷／台南報導〕改變民眾「東西壞掉就丟」的消費習慣，讓循環經濟在日常生活中向下扎根，國立中山大學與新化社區大學連續三年合作，開辦高中職生循環經濟暑期營隊，透過維修實作與參訪等課程，帶高中生反思當前的環境問題，進而以行動去改變。

有卅二名學員參加二天的營隊課程，中山大學全球在地實踐計畫團隊與新化社大攜手，除介紹生活中的循環經濟，邀請維修達人指導學生維修雨傘、單車、小家電、農機具、縫補改造等，實際體驗循環經濟的各種可能，並參觀清潔隊的資源回收過程與廚餘處理廠，再引導學生進行反思，再讓學生透過討論，發現自己可以對環境與氣候議題採取的行動方案，希望成為日後赴諸實踐的養分。

因現在「壞就買新」的消費行為，越來越少師傅會修電器，南區大忠里長許志雄日前意外接到棘手任務，一位婦人拿電鍋找他修理，他只好上網自學修理功夫，找材料修好後卻找不到婦人，只好將電鍋PO上網找人，結果吸引另一位歐巴桑抱著電子鍋，跨區騎十公里來找他，讓他苦笑里長還要兼差電器維修。許智雄又四處請教，但也只把電子鍋修好一半，只能物歸原主。

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