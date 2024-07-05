274所國中小 打造無塵黑板教室

台南市府投入一．八億餘元打造「無塵、智慧教室」，兼顧師生健康與教學互動品質。（南市教育局提供）

2024/07/05 05:30

市府投入1.8億預計明年5月完成 守護師生免受粉筆灰污染

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國中小教室裝冷氣上課很舒適，但是密閉式空間空氣品質也不能輕忽。市府率先六都，投入一億八○六八萬元為全市國中小普通班教室配備智慧型觸控大電視和琺瑯材質水擦黑板，打造「無塵黑板」教室，師生免受粉筆灰的粉塵污染。

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配備觸控大電視、琺瑯材質水擦黑板

教育局表示，已召開說明會向各校進行安裝執行說明，五月起陸續發包施工中，預計在二○二五年五月底前完成更新裝設，估計全市二七四所學校、逾四○○○間教室、十三萬多名學生受惠，屆時全市普通班教室將進入全新的智慧教室時代，為學生創造更好的學習環境。

市長黃偉哲強調，這次計畫是提升教學設備和環境品質的關鍵步驟，南市率先在六都中全面完成智慧型觸控大電視和水擦黑板的設置，為學生們創造無塵、健康的學習環境。

逾4000間教室 13萬多名學生受惠

教育局長鄭新輝說，最新的智慧型觸控大電視不僅提供高畫質顯示，還具備觸控互動功能，支援多媒體教學，提升師生互動和學習效果。琺瑯材質水擦黑板則耐用超過廿年，無塵無味，保護師生健康。班班有冷氣已大幅改善學習環境，現在教室密閉空調環境搭配水擦黑板的使用，將進一步減少粉塵污染，保護師生健康。

黃姓教師表示，有了新設備，可以更輕鬆進行互動教學，提高學生們的學習興趣。吳姓教師說，減少粉筆灰，「上課更安心」，但水粉筆好不好用，日後待觀察。

教育局表示，這次設備更新計畫代表邁向智慧教室的重要一步，智慧型觸控大電視和水擦黑板將為教師提供更多教學工具，激發學生的學習興趣。設備更新之後，教育局將安排培訓課程，幫助教師熟悉使用新設備，確保在教學中的高效運用。

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