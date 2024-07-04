《一早飆34.2度》鹿港全國最熱 天后宮出動電扇消暑

樂活襪之鄉博物館，歡迎車友進來吹冷氣。（記者顏宏駿攝）

2024/07/04 05:30

國定古蹟不能加裝空調或是冷氣 遊客等到傍晚 再逛老街、寺廟

〔記者劉曉欣、顏宏駿／彰化報導〕彰化縣境內多個鄉鎮近來頻頻飆出全國最高溫，嚇走不少怕熱的遊客，根據中央氣象署昨日前一百名高溫排行榜，彰化縣鹿港鎮昨天早上八點多就以卅四．二度名列全國第一名。國定古蹟鹿港天后宮因應夏日高溫，廟方還出動多台電扇，在中殿吹風散熱，幫進香團與遊客降溫消暑。

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進入暑假 香客參拜熱度不減

鹿港天后宮主委張偉東表示，雖然連日來持續高溫，但因進入暑假，親子遊客與進香團都很多，而因天后宮為國定古蹟，無法加裝空調或是冷氣，只能出動電扇加強散熱，依然不減參拜的熱潮。鹿港小吃業者陳慧玲指出，天氣真的太熱了，目前是暑假期間，遊客比平日多了一到二成，大多以親子出遊為多，許多遊客一開口就問「有冷氣嗎？」，還好店裡原本就有安裝冷氣，所以生意沒有受到影響，不過也增加營業成本。

沒有冷氣店家 生意受影響

陳慧玲說，因為夏日中午真的高溫難耐，許多遊客一吃完就接著問說，「要去那裡可以坐很久，又可以吹冷氣」，她就會介紹遊客去咖啡館，遊客都是一坐到傍晚，才再去逛古蹟、老街與寺廟。

不過，許多鹿港民眾一大早就覺得有夠悶熱，雖然還有微風吹來，但完全無法降低熱氣襲人的酷熱感，而不少店家或是小吃，因為沒有冷氣，遊客也吃得滿身大汗，有的遊客直接以「冷氣」作為優先選擇，也讓沒有冷氣的店家大喊生意受到影響。

織襪業者開放冷氣 吸引車隊

而在社頭鄉的「樂活襪之鄉」博物館，業者則反向操作，成立「重機鐵馬借問站」，並標榜「有冷氣吹」，意外吸引重機和腳踏車族群光臨。樂活襪之鄉博物館經理江姵槿說，當地的山腳路是彰化縣很重要的觀光線，因道路窄小，吸引許多重機車隊和腳踏車隊，沿途有許多觀光景點，社頭鄉有福井食堂、手套博物館、清水岩寺、真姐PURE food都很適合遊玩和購物。

鹿港天后宮面對夏日高溫，中殿也出動電扇消暑。（鹿港天后宮提供）

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