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稱要拜山神 溪頭遊客草叢燒金紙

南投溪頭首見有人在園內升火燒金紙，園區獲悉緊急滅火解除危機。（民眾提供）

南投溪頭首見有人在園內升火燒金紙，園區獲悉緊急滅火解除危機。（民眾提供）

2024/07/04 05:30

園方獲報立即撲滅 強調嚴禁生火 要拜拜以雙手祈福

〔記者劉濱銓／南投報導〕連日高溫下，溪頭自然教育園區暑假出現避暑人潮，昨日上午竟有遊客在步道旁草叢拜拜且燃燒金紙，不僅嚇壞往來健行民眾，也驚動園區緊急滅火，所幸未釀成災害，園區表示，園區內禁止生火或撿木頭烤肉，違者可依森林法送辦，民眾切勿以身試法。

若再犯 將註記不得入園

園區人員指出，昨日上午有遊客通報，在神木步道旁的草叢，有人居然在燒金紙，由於周圍都是樹木，擔心星火飄散引發森林火警，當下立即派員攜水前往滅火，也有民眾打一一九，所幸燃燒範圍不大，火勢撲滅後，沒有人員受傷，這也是園區首次發現有遊客在園區內燒金紙。

事後園區人員帶著燒金紙的民眾前往派出所了解動機，該民眾表示，因為要拜山神，才會帶著金紙前往焚燒，並沒有想要縱火，園區人員考量行為人只是燒紙錢，並未撿拾園內樹枝升營火，情節還不至於涉犯森林法，因此已告誡不得再帶線香、金紙等祭拜物品上山，若查獲將註記不得入園。

引發森林火警 依法送辦

溪頭自然教育園區強調，園內除嚴禁生火，也禁止抽菸、露營、烤肉、炊煮，違反或引發森林火警，可依森林法送辦，除處以罰金、復原造林，最重還會面臨刑責，民眾切勿貪圖一時方便而觸法。也呼籲遊客若要拜拜，以雙手祈福即可，未來將加強巡查取締，維護園內遊憩與森林安全。

此外，園內也禁止攀爬圍籬、採折竹木、花卉，或在樹幹、岩石、標誌牌畫刻文字圖形，並禁止攜帶寵物，以免與園內野生動物傳染疾病。

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