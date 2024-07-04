垃圾場開挖 台東都歷天空之鏡美景飄臭

成功鎮代會勘都歷海灘附近垃圾掩埋場，要求即刻解決臭味問題。（民眾提供）

2024/07/04 05:30

擬活化為公園 成功公所︰已停挖並加強消毒

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣成功鎮都歷海灘因退潮時露出大片平坦沙灘還能反射天空影像，被稱為「天空之鏡」，數年前在網路爆紅，但前往海灘必經垃圾掩埋場，近來天氣炎熱垃圾發酵，公所挖舊垃圾連帶將蓋於其下的氣體全散出，風向一變造成部落瀰漫臭味。鎮公所表示，已停止挖掘並加強消毒。但何時能徹底解決，公部門未有定數。

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天氣熱 臭味隨風吹向部落

網友數年前貼出都歷海灘照片後，「秘境」成了旅遊景點，遊客、衝浪客暴增讓部落深感困擾，而遊客前往海灘必經掩埋場，原本只有遊客短暫聞臭，如今天氣炎熱加上公所挖掘舊垃圾，風一吹，部落多處籠罩在臭味中，有時風向改變，遊客得聞著臭味賞景玩水，相當殺風景。

居民表示，掩埋場一九九三年啟用，公所未經部落同意擅自展延使用期限，二○二○年部落首次抗議，集體露宿掩埋場一二七天，要求立即停止作業，時任鎮長黃博昌協議延長使用兩年至台東焚化廠啟用截止。

鎮長︰現僅轉運暫置垃圾

成功鎮長謝淑貞表示，二○二○年起已停止掩埋垃圾，二○二二年起，垃圾始焚化處理，垃圾場僅轉運暫置，目前打算清除掩埋場舊有垃圾，並活化為公園，因挖掘翻出舊垃圾，蓋於其下氣體散出並吹至部落才有此狀況，已暫停挖掘及加強消毒，以減少惡臭影響。

環保局︰轉運須分年完成

環保局表示，至今年六月三十日止，已轉運約六千二百六十三公噸垃圾，僅去年曾一次垃圾不符規定遭退件，公所提送掩埋場活化計畫函轉環境部申請補助，仍待核定才能分年完成。至於依目前挖掘進度，何時能完全解決遊客與部落的臭味問題，環保局表示「要分年完成」。

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