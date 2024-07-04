換LED燈具 西螺果菜市場變明亮

農業部長陳駿季（左三）應立委劉建國（左二）邀請前往西螺果菜市場視察包括汰換LED照明等改善成果，地方再爭取二、三期整修補助，協助市場蛻變。（記者黃淑莉攝）

2024/07/04 05:30

整修暨冷鏈物流專區一期完工 公所爭取農業部補助二、三期工程

〔記者黃淑莉／雲林報導〕農業部長陳駿季昨天視察西螺果菜市場整修暨冷鏈物流專區第一期工程，由於西螺果菜市場老舊、電線及各項通風不佳，公所爭取中央能繼續挹注二、三期工程經費，協助西螺果菜市場蛻變。陳駿季表示，會針對全國各地批發市場逐步做檢視，並提供必要的協助。

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陳駿季允檢視各地市場 提供協助

西螺果菜市場是全國最大蔬果產地批發市場，每天交易量近千公噸，但因照明、電線線路、通風等設備老舊，令人詬病，地方提出市場整修暨冷鏈物流專區營運計畫，其中第一期農業部補助七千多萬元，汰換鋼構工程、中央變電站、一千二百座ＬＥＤ燈具等，工程已完工。

立委劉建國昨天邀集農業部長陳駿季及農糧署等單位到西螺果菜市場視察，西螺果菜市場董事長蔡德福說，第一期工程完工，原本昏暗的市場交易區變明亮，菜農、菜販及盤商反應很好，時代進步冷鏈物流設備勢必要建置，希望中央能協助讓西螺果菜市場轉型，地方有信心可以提供全國各地消費者安心、安全的蔬菜。

二期通風、老舊線路改善 需4.3億

西螺鎮長廖秋萍指出，第二期則是針對通風、老舊線路改善，包括大型排風扇、水簾設備及高壓系統管路、分貨場分電表及電線電纜管路，總經費四．三億元；第三期改善項目有消防管路、停車管理系統等約二億元。

三期消防管路、停車管理 約2億

劉建國表示，西螺果菜市場是全國最大的蔬果產地批發中心，一天提供全國近四分之一蔬菜量，確實需要更先進的設施設備，希望中央能持續協助，讓西螺果菜市場轉型為更現代化且具有冷鏈物流功能的世界頂尖蔬果交易中心。

陳駿季表示，站在政府立場不管是產地或是消費地的批發市場，都希望有完整的設施設備，提供舒適、安全的交易環境，農業部將針對各地批發市場做檢視，然後提供必要的協助。

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