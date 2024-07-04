為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

平鎮南豐路店家 遭毛毛蟲入侵

2024/07/04 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮區南豐路上，有三個餐飲店家近月來屢遭毛毛蟲入侵，在地上、牆壁爬行，人接觸後「手部皮膚癢到起紅疹」，附近私人停車場疑為毛毛蟲叢生點，環保局前天派清潔隊員在南豐路九十三、一一五巷噴藥清消，遏止毛毛蟲繁衍速度，並依廢棄物清理法發函要求停車場地主限期清除垃圾、雜草，否則開罰一二○○元至六○○○元，屆期未改善則按日連續處罰。

南豐路上的小吃店、蔥油餅店、壽司店，位在同一座私人停車場兩側，近一個月持續遇到蟲蟲危機，老闆、店員反映手部因此起紅疹、抓破皮；小吃店阮姓老闆說，在停車場草叢看到很多毛毛蟲，有的在圍牆、店內爬來爬去，開店十幾年，第一次看到，很可怕；蔥油餅店員許先生表示，近日下雨午後毛毛蟲出現最多，晚上十一點都還看得到。

議員黃敬平接獲陳情，聯繫農業局勘查發現停車場周圍髒亂且雜草叢生超過一公尺，可能是毛毛蟲生長之處，採樣及拍照，經農業部桃園區農業改良場研判為燈蛾科，近期天氣熱，可能改變毛毛蟲出現場域，加上當地有其喜好取食的植物，且遇繁殖期，所以大量頻繁出現，建議噴灑殺蟲劑及清理雜草林木。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播