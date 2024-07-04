平鎮南豐路店家 遭毛毛蟲入侵

2024/07/04 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮區南豐路上，有三個餐飲店家近月來屢遭毛毛蟲入侵，在地上、牆壁爬行，人接觸後「手部皮膚癢到起紅疹」，附近私人停車場疑為毛毛蟲叢生點，環保局前天派清潔隊員在南豐路九十三、一一五巷噴藥清消，遏止毛毛蟲繁衍速度，並依廢棄物清理法發函要求停車場地主限期清除垃圾、雜草，否則開罰一二○○元至六○○○元，屆期未改善則按日連續處罰。

南豐路上的小吃店、蔥油餅店、壽司店，位在同一座私人停車場兩側，近一個月持續遇到蟲蟲危機，老闆、店員反映手部因此起紅疹、抓破皮；小吃店阮姓老闆說，在停車場草叢看到很多毛毛蟲，有的在圍牆、店內爬來爬去，開店十幾年，第一次看到，很可怕；蔥油餅店員許先生表示，近日下雨午後毛毛蟲出現最多，晚上十一點都還看得到。

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議員黃敬平接獲陳情，聯繫農業局勘查發現停車場周圍髒亂且雜草叢生超過一公尺，可能是毛毛蟲生長之處，採樣及拍照，經農業部桃園區農業改良場研判為燈蛾科，近期天氣熱，可能改變毛毛蟲出現場域，加上當地有其喜好取食的植物，且遇繁殖期，所以大量頻繁出現，建議噴灑殺蟲劑及清理雜草林木。

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