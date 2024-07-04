國手宋侑蓁 投入職訓傳授漆作

平鎮區南豐路三店家近一個月屢遭毛毛蟲入侵。（記者黃政嘉攝）

2024/07/04 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕曾是漆作裝潢國手的宋侑蓁，目前轉任勞動部勞動力發展署桃竹苗分署職訓師，教授漆作技術，她說，如果懂得特殊塗裝，漆作日薪可提高約一千元，漆作像一門工藝，市場一直有人才需求，鼓勵學員學習並考取證照，為職涯專業加分。

宋侑蓁出生於台東縣，受父親指導及學校培訓漆作裝潢，二○一○年代表公東高工參加全國技能競賽「漆作裝潢」職類競賽，取得全國賽金牌，是首位女性金牌選手，二○一四年取得漆作裝潢國手資格，代表我國參加在巴西舉行的第四十三屆國際技能競賽，為國爭光。

請繼續往下閱讀...

宋侑蓁二○一九年在桃竹苗分署擔任職訓師，負責漆作與裝修實務課程教學，課程中鼓勵學生考取乙級或丙級建築塗裝技術士兩類證照，供就業時作專業技術的參考證明，並指導學員獲得第五一、五二屆全國賽漆作裝潢職類金牌，以及國手資格。

宋侑蓁說，就業市場始終有人才需求，能做出差異化的就在特殊塗料，即漆作裝潢，以日薪來說，一般油漆工二千元左右，會特殊塗料者，日薪可高出約一千元。

桃竹苗分署長賴家仁表示，「室內裝修漆藝實務班」開放高中職畢業或具同等學力的民眾參與，八月九日截止報名，職訓共八百小時，九月三日上課至明年一月。

宋侑蓁（左一）指導職訓學員學習漆作。（桃竹苗分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法