發展遲緩兒通報量增 半年1647人

第2區早療發展中心主要服務桃園、龜山區兒童。 （記者鄭淑婷攝）

2024/07/04 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市今年截至六月底，六歲以下疑似發展遲緩兒童通報人數一六四七人，市府婦幼局評估較武漢肺炎疫情期間同期增加，伊甸社會福利基金會承接桃市兒童發展通報轉介中心及第二區早期療育發展中心，搬遷至桃園區「中路四號」社會住宅，全市發展遲緩兒童聯合評估醫療院所，今年也從八家增至九家，服務量能擴增到二五○○人次，縮短孩子等待聯評服務的時間。

聯合評估院所 增至9家

疑似發展遲緩兒發掘窗口眾多，通報量最多的還是社政單位，婦幼局統計疫情期間，二○二一年通報人數二三九九人、二○二二年二六○二人、二○二三年二八六五人，今年截至六月底已有一六四七人、通報率超過八％；伊甸兒發轉介中心社工督導何美嬋說，主要是疫情期間，兒童外出、互動受限，發展遲緩狀況不易被察覺，也可能是家長的早療觀念提升，讓通報案件有逐年增加趨勢。

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婦幼局長杜慈容表示，任何窗口發現的疑似發展遲緩兒，都會進到衛福部社會及家庭署的通報系統，桃市兒發通報轉介中心會評估、了解市籍個案後，依居住地區派案到五區的早療發展中心，若孩子同時有多重性問題，會進入聯合評估醫療院所治療。

杜說，桃市發展遲緩兒聯評醫療院所，今年新增台北榮總桃園分院，總服務量能從一六○○人次增加到二五○○人次，市府正在規劃早期篩檢門診，希望明年初啟用，提供更快速、整合性的一條龍服務。

兒發通報轉介中心及第二區早療發展中心，搬遷至「中路四號」社宅三樓，整體空間更寬敞，規劃符合發展遲緩兒的認知學習、動作發展等需求，昨天開幕典禮由七歲視障鋼琴小王子「饅頭」開場演奏。

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