迫近、惡意逼車 最重罰3.6萬+扣照

桃園警分局近日接連接獲民眾檢舉駕駛人任意迫近、惡意逼車，經審核影像明確後，均依道交條例開罰。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/07/04 05:30

吊扣牌照半年 加記違規點數3點

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕立法院會五月修正通過「道路交通管理處罰條例」，最高罰鍰一二○○元的八大項輕微交通違規，六月底起不開放檢舉，但桃園警分局強調，嚴重危害交通秩序者不在此限，近日接獲檢舉駕駛人任意迫近、惡意逼車案，經審核影像明確，均依道交條例第四十三條告發，罰款六千元至三萬六千元，且要吊扣牌照半年，加記違規點數三點。

8項輕微違規 不開放檢舉

警方說，八項輕微違規包括「駕駛手持行動電話通話」、「汽機車駕駛人手持、吸食、點燃香菸至有影響他人行車安全」、「倒車前未顯示倒車燈光，或倒車時不注意其他車輛或行人，大型車無人在後指引時，不先測明車後有足夠地位，或促使行人避讓」。

請繼續往下閱讀...

還有「橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道臨時停車」、「交岔路口、公車站十公尺或消防車出入口五公尺臨時停車」、「併排臨時停車」。

以及「在橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站十公尺或消防車出入口五公尺違規停車」、「在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場或其他公共所出入口或消防栓前停車」。

危險駕駛 仍可由民眾檢舉

警方說，危險駕駛屬於對交通安全危害性高，是警察平常較不易取締，屬道交條例第七之一條第一項規定，可由民眾主動檢舉的交通違規行為之一，若要檢舉他人危險駕駛，需備齊個人資料、違規事件發生時間與地點、違規車輛車牌號碼、相關證據（圖片或影像），再到各縣市政府警察局網站檢舉。

桃園警方說，如因危險駕駛而肇事，除了罰款及吊扣牌照，也會吊銷駕駛人駕駛執照，危駕行為嚴重還可能觸犯刑法妨害公眾往來罪嫌，可處五年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法