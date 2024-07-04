串聯北市內科、南軟 雙園巴士通車

串聯內湖科技園區及南港軟體園區，北市雙園巴士昨通車。（記者甘孟霖攝）

2024/07/04 05:30

平日營運、假日停駛 時段為早上7時至18時45分 班距30至35分鐘

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市內湖科技園區交通問題是歷任市長難題，北市府、台北內湖科技園區發展協會、北市公車聯營管理委員會合作推出「內科∞南軟」雙園巴士昨通車，串聯內湖科技園區及南港軟體園區，便利兩個園區間企業員工拜訪及業務交流。公共運輸處說明，北捷文湖線雖也能串聯兩園區，但其主要幹道位於內湖路上，透過雙園巴士可讓民眾免去轉乘的麻煩，從瑞光路上車直達。

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瑞湖街口站發車 至捷運南港展覽館站

公運處表示，該路線平日營運、假日停駛，營運時段為七時至十八時四十五分，班距為卅至卅五分鐘，固定班表發車，由「瑞湖街口站」發車，至「捷運南港展覽館站（經貿二）」。由台北市公車聯營管理委員會協調大都會客運、首都客運、台北客運等十家業者共同闢駛，希望逐步移轉原使用私人運具的員工使用大眾運輸，未來也將視營運績效及園區企業員工需求，檢討彈性調整。

雙北公車1小時內轉乘 享半價優惠

台北市長蔣萬安於通車典禮表示，內科匯聚國內外頂尖科技產業，打造優質工作環境是市府重責，此路線事前經過問卷調查、走訪企業，公運處透過大數據分析，每天平均約一千七百人次往來兩個園區。納入「跳蛙公車」系統，可透過APP事先預約座位；另與雙北市區公車使用電子票證，一小時內雙向轉乘享有一段票半價優惠。

解決內科交通 有短、中、長期計畫

他說，徹底解決內科交通問題並不容易，市府會盡最大努力持續提出各項政策，也確實收穫成效，交通局觀察到目前尖峰時段，平均可讓通勤時間降低六％至十三％，將針對先前擬定的短、中、長期計畫持續加強，力求讓內科交通減壓。

交通局指出，目前針對內科交通壅塞以推動公共運輸為主，七月新通車東環幹線公車，路線沿捷運東環段培養公車族群，往後可直接改搭乘東環段，此外持續於內湖企業推廣綠運輸結合ESG運動，包括鼓勵企業推動彈性上下班、異地上班、居家辦公，並鼓勵員工通勤使用綠運輸等，去年有六十一家企業參與，今年目標達一二○家。

此外今年推動兩項交通工程改善，堤頂大道與瑞光路三五八巷口分隔島移除、增設紅綠燈，讓前往內科上班的車流可以提前轉入，不用全部擠到港墘路；另堤頂交流道將興建北入引道，改善堤頂大道車輛匯入舊宗路的動線交織的情形，預計明年底完工。

北市雙園巴士昨通車，市長蔣萬安（中）出席典禮。（記者張嘉明攝）

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