《台南》診所遭爆不明針劑 衛局將查合法性

台南市學甲區六順診所出示人蔘皂甙，有德國專利，是食品，用於治療的輔助。（記者楊金城攝）

2024/07/04 05:30

〔記者蔡文居、楊金城／台南報導〕台南市學甲區六順診所以專門治療及預防腦中風而聞名，遭民眾爆料指診所宣稱的注射針劑內容不明，且高階療程自費高達廿三萬元。南市衛生局昨派員稽查，發現診所使用的口服液產品標示為食品，將進一步查明合法性。此外，還發現診所有另外三項違規，將依法裁處。

診所稱是食品、非針劑

六順診所昨發聲明，出示人參皂甙（音同帶）產品「SAPONIN-OCK口服液」，強調是食品，並非針劑。診所從未使用未經核准的藥物進行治療，療程和藥物均符合相關法規，而「人參皂甙」並非針劑，而是口服液及膠囊，用於治療的輔助。

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衛生局表示，針對該診所天價療程及藥劑疑似來源不明一案，經調查，診所被指使用名為「SAPONIN-OCK口服液」的產品，該產品標示為食品，但含有人蔘成分，將聯繫來源廠商所轄的桃園衛生局，進一步釐清產品屬性及合法性。

稽查發現另有3違規

衛生局表示，昨天現場查察發現另有三項違規，包括診所在未經核准的面積內進行診療活動，涉違反醫療法有關設置標準的規定，設置變更應於卅日內向衛生主管機關申請，否則將面臨五萬元以上廿五萬元以下罰款。且該診所未依規定開立自費項目的收據，涉違反醫療法的規定，相應處罰為一萬元以上五萬元以下罰款；病歷記錄部分，未詳實記載使用的藥品，涉違反醫師法規定，可處二萬元以上十萬元以下罰款。

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