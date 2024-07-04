《台南》中山國中蓋新樓 拆危樓重現綠意

中山國中教學行政大樓新建工程基地。 （記者洪瑞琴攝）

2024/07/04 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕耗資逾一億元的南市中山國中教學行政大樓新建工程，昨日舉行動土典禮。新建築將融入藝術景觀，敬業樓舊建物未來拆掉歸還綠地，校園內「一地換一地」將展現新貌，預計二○二六年完工。

拆除的敬業樓以異地新建、先建後拆方式，降低工程期間對師生教學活動的影響；新建工程總經費一億八三二萬，中央約補助七成，其餘由地方自籌。此外，新建校舍坐落於南門路旁，建築設計巧妙呈現學校舞蹈課程展演空間，將藝術氛圍融入街廓市景，讓行經 此地的民眾享受藝術即生活的美感體驗。

請繼續往下閱讀...

校長林國斌表示，新大樓建築所在基地，原有校舍於二○○九年一月拆除後，因班級數不夠，一直無法再蓋，這次因敬業樓老舊不敷所需，學校再次迎來新校舍的重建，把校舍蓋回來，新建大樓將取新名。至於敬業樓未來拆掉後，該地全部淨空美化還給綠地，這是一個嶄新契機，秉持「仁恕誠樸」的校訓精神，傳承既有校園風格與元素，同時兼顧師生需求與空間美學概念。

市長黃偉哲表示，中山國中歷史悠久，校址原為日治時期台南州立台南第二高等女學校，培育出非常多優秀校友，由於原教學行政大樓耐震能力已不足，因此異地新建，讓整體校舍佈局更完善，提供師生更優質安全的環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法