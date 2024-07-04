《台南》不開怪手當果農 拚10年種出冠軍愛文

南化青農呂益勝（中）勇奪今年台南芒果評鑑冠軍，市長黃偉哲（左）頒獎。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/04 05:30

〔記者吳俊鋒／玉井報導〕南化區青農呂益勝，原本是挖土機駕駛，十年前轉換跑道，租地種芒果，以呵護孩子般的心思，仔細照顧每顆「愛文」，香甜可口，且賣相極佳，品質獲各界肯定，勇奪全市評鑑大賽首獎，也是第一次得到冠軍殊榮。

市府農業局舉辦芒果評鑑大賽，主打有「夏日紅寶石」之稱的愛文，今年包含冠軍呂益勝，還入選三位亞軍、十位季軍，九人來自南化、五人在楠西。

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從零開始 呂益勝虛心請益終獲成果

四十二歲的呂益勝，家裡本來務農，起初並未跟隨父執輩腳步，而去學開挖土機，退伍後，先以怪手駕駛謀生。開了十三年的怪手，為改善家計，呂益勝當起全職農民，看好當地山區最夯的芒果，學習栽種，一切從零開始。

呂益勝承租農地，專門栽培愛文，不懂的就向同業請教，且積極參加講習課程，自我成長；他走精緻路線，用心疏果，每年產季收成都控制在三萬顆左右，管理上可以看顧得更周到。

像呵護孩子般照顧 每公斤拍賣近200元

呂益勝種的「愛文」多交由合作社運往台北果菜市場拍賣，今年最高價每公斤近兩百元，相當搶手；對於得到評鑑大賽首獎，他謙虛地說，在栽培管理上也沒有什麼特別的秘訣，唯一的關鍵就是努力。

南化區農會總幹事溫進添也誇讚呂益勝的勤奮，忙到晚上還不休息，戴頭燈巡果園，檢查套袋是否鬆脫，趕快補強、綁緊，讓愛文得以日照均勻，品質更精進。

頒獎典禮在「芒果故鄉」之稱的玉井舉行，市長黃偉哲贈匾表揚十四位得主，並感謝他們的辛苦付出，以優質的收成，打響台南愛文美名，成功拓展內、外銷市場。黃偉哲鼓勵農民用心栽種、顧好品質，行銷工作就交由政府團隊來協助，他赴日本、韓國、新加坡、馬來西亞等地全力推廣，發現台南芒果深受歡迎，很有市場競爭力。

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