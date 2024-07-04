農產運費補助 花縣爭取至年底

2024/07/04 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕○四○三強震後，蘇花公路沿線近期每逢大雨即發生土石流、落石等災情，崇德路段日前再因土石泥流阻斷，花蓮農產品運輸車等待放行載送至北部，只好原車折返，致蔬果價值減損，花蓮縣政府已向農業部爭取蘇花公路中斷農產品運費補助至年底。

農業處長陳淑雯說，因蘇花公路交通受阻，導致農產品運輸成本增加，道路搶修期間，對於花蓮地區蔬果共同運銷及農民團體必須繞行南迴公路到北部市場所增加的運費，可向縣府申請補助。

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陳淑雯說，地震發生後至五月底，中央補助每公斤三．三元、縣府補助○．七元；將續向中央爭取，目前補助標準為依運輸契約所訂運費內容調整。向農業部爭取花蓮縣蘇花公路中斷農產品運費補助至年底，不以蘇花公路中斷才啟動，讓農民團體等供銷單位能有彈性選擇運輸路線，穩定農產品供應，減輕農民負擔、維護農民權益及生計。

農業處指出，目前正是各類蔬果盛產季節，蘇花公路因土石泥流阻斷，搶修作業一再變更開放通行時間；以吉安鄉農會為例，共同運銷運輸車輛一早即至管制點等候原訂的中午通行時間，截至近傍晚時間，公路局再異動通行時間，造成原要到北部批發市場的運輸車輛只能原車返回吉安，並請農友領回已繳交的蔬菜。

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