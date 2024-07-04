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林姿妙涉貪案 羅東鎮長稱未關說

2024/07/04 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭地方法院審理宜蘭縣長林姿妙等人涉貪案，羅東鎮長吳秋齡昨出庭作證，檢、辯聚焦免徵一五五八地號土地增值稅請領農地農用證明過程，辯方主攻通訊監察、筆錄、起訴書內容與事實不符，吳秋齡也駁斥是張冠李戴，但檢方仍緊咬吳私下聯繫被告等人用意，質問私交好就能受託處理？

檢方質疑私交好 鎮長就親自受託？

吳秋齡被傳喚出庭作證，針對一五五八地號土地農業農用申請，二○一九年與時任縣府建設處代理處長吳朝琴、林姿妙的女兒林羿伶、地主陳正勳等被告的通訊監察，請她還原。吳證稱，當時要釐清解除列管的權責單位是縣府非鎮公所，並拒絕吳朝琴拿掉公文上附註的「誤繕」，若僅寫農用就是瀆職，公務員要依法行政。

有關檢方起訴書內容及廉政署的通訊譯文，吳秋齡被問到是否有受陳正勳及林羿伶等被告託付，向吳朝琴說要解除列管。吳秋齡駁斥說，她打給林等人都是在質疑及抱怨吳朝琴卸責，非關說，該罰還是要罰，起訴內容與事實不符。

檢方質疑，既然載明「誤繕」公文已由承辦發出，為何吳秋齡還要親自打給非公務員的林羿伶，由她去跟吳朝琴溝通幫忙陳正勳。吳解釋，林羿伶和吳朝琴因選舉後私交好，「她去講，吳比較聽得進去」，陳正勳與她丈夫魏炎輝都是獅子會好友，幫忙是應該的。

檢察官再問「私交好就能由鎮長親自受託，那一般民眾呢？」 為何不找當過羅東鎮長的林姿妙溝通，而是找女兒林羿伶。吳稱，林羿伶和吳朝琴私交好，林姿妙公務繁忙，很多事情最後會由縣府局處首長向她回報。

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