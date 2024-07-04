民間捐1億 台中拖吊場變身生態圖書館

台中拖吊場將變身最美圖書館，民間捐一億打造生態圖書館。 （記者蘇孟娟攝）

2024/07/04 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕嫌惡設施拖吊場將變身生態圖書館！台中市南屯區「文小六十五」用地現在是台中拖吊場，常引來地方抱怨未蒙其利反受其害，市府將回歸用地文教用途，攜手民間打造生態圖書館，由曾創辦十年獨立書店的企業，斥資一億元打造羅布森圖書館後捐贈給台中市府，預計二○二六年完工啟用。

預計2026年完工啟用

市長盧秀燕指出，台中市目前有四十六座圖書館，她上任以來將每年的購書預算由五千萬元倍增到一億元，也逐年編列經費整修廿座圖書館，另外，世界級圖書館─「台中綠美圖」將於二○二五年開館營運；市府還攜手民間興建包括北屯區溪東圖書館、東勢許良宇圖書館等。

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盧秀燕說，南屯區人口成長到十八萬人，現有兩座圖書館均集中在南屯區北側，南側居民期盼有圖書館多年，她在競選第一任市長時曾承諾要在南側興建圖書館，決定將位於文小六十五用地內的拖吊場遷移，回歸文教功能興建圖書館，感謝民間資源捐建圖書館。

羅布森書蟲房偏鄉闖出名號

捐建圖書館的羅布森公司董事長汪世旭曾在二○一三年在烏日溪尾里創設獨立書店「羅布森書蟲房」，經營十年後他改推動百年圖書館，決定捐建羅布森圖書館給台中市府；將利用水綠森林讓建築與環境自然融合，建造一座高綠覆率的生態地景圖書館。

在地議員朱暖英、劉士州及吳佩芸、何文海均肯定圖書館落腳拖吊場，尤其該土地原為文小用地，長年用作拖吊場，造成當地交通混亂，甚至因拖吊場就在附近，附近居民被拖吊的頻率高而引發民怨，能轉型圖書館，地方表示很期待。

拖吊場將變身有人工湖及綠建築的生態圖書館（模擬圖）。（記者蘇孟娟攝）

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