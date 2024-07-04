台中橘線未納清水延伸段 蔡其昌批盧無視海線

立法委員蔡其昌（右二）質疑市長盧秀燕上任後，將雙港捷運變成單港捷運。（蔡其昌提供）

2024/07/04 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕交通部二日審查通過台中捷運橘線可行性研究計畫，民進黨立委蔡其昌質疑盧市府的版本取消台中港段，讓雙港捷運變成單港捷運，痛批盧秀燕再度忘記海線鄉親，令人憤怒，市議員王立任及楊典忠也表示「可惜」，無法發揮最大效益，盼能延伸至清水、港區；市府表示，已於可行性報告建議設計階段應預留尾軌，保留自中清路延伸海線的可行性。

蔡其昌表示，多年來他一再呼籲市府，在捷運橘線路線規劃上，務必納入清水延伸段，但市府的計畫仍將海線排除在外，令他與鄉親同感憤怒。

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蔡：繼續向中央 力爭橘線納入清水段

蔡其昌怒批，捷運橘線自台中機場延伸至清水鬧區不到五公里，就能擴大服務範圍、照顧海線鄉親，更能讓捷運橘線與清水火車站共構，增加捷運效益，盧市長卻一如既往無視海線人的聲音，他將繼續在中央爭取，要求交通部務必建議、督促市府，將捷運橘線納入清水段，照顧海線鄉親。

交通局：林市府雙港輕軌 未獲議會支持

交通局表示，台中機場捷運計畫於二○一六年啟動可行性研究，當時林佳龍市長曾提出「雙港輕軌」型捷運，但未獲議會支持，更未提送中央審議，盧市長上任後，將捷運路線規劃連結國際機場、台中大車站及屯區，在地居民提出希望延伸至海線，市府已於可行性報告建議，設計階段應預留尾軌，保留自中清路延伸海線的可行性，未來檢視並適時推動延伸海線地區，以帶動海線觀光與平衡區域發展。

綠議員：台中港區捷運路線 需要檢討

民進黨市議員王立任及楊典忠表示，盧市長上任後，將捷運藍線在海線市區地下化改高架化外，也將原本捷運橘線台中港到台中機場整段刪除，嚴重影響台中港區交通整體發展，讓原本可以串聯的雙港、清沙梧交通無法發揮最大效益，市府應在捷運藍線細部設計與橘線綜合規劃時，通盤檢討台中港區的捷運路網，不要讓海線一再被忽視。

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