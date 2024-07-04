竹市3易肇事路口 8月起科技執法

2024/07/04 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市警察局交通隊表示，八月一日起在東大路與北大路口、東大路與武陵路口、中正路與竹光路口等三處易肇事高風險路口，新建置多功能科技執法設備，除針對闖紅燈、違規轉彎等違規行為加強取締，更增加「未停讓行人」的偵測取締功能，宣導期到七月底，年底竹市將有廿八處路口執行科技執法，請用路人注意。

警察局表示，依據交通部道安資訊平台分析，東大路與北大路口、東大路與武陵路口、中正路與竹光路口，是竹市當前易肇事高風險路口，亦為竹市去年度向內政部警政署爭取中央專案補助的科技執法計畫重點路口。統計前述路口近三年交通事故，東大路與北大路口發生七十件（廿七人受傷）、東大路與武陵路口發生四十八件（廿四人受傷）、中正路與竹光路口發生卅七件（廿一人受傷）。

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取締闖紅燈、未停讓行人

經肇因分析，多以闖紅燈、違規轉彎等違規行為為主，市府將新建置闖紅燈、違規轉彎等行為偵測的路口多功能科技執法設備，加上推動人本交通、停讓文化行人友善政策，強化及落實用路駕駛停讓行人、尊重行人路權觀念，也會啟用「未停讓行人」的偵測取締功能，提醒車輛駕駛注意行人用路安全。

交通隊表示，今年度已完成新建置八處科技執法路口，年底前將再增設五處，竹市科技執法點位將達廿八處，提醒駕駛注意，以免傷荷包。

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