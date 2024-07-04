竹市府組織調整 民進黨批疊床架屋

2024/07/04 05:30

新設青年發展、長照、公園維護管理中心 7月中旬議會審議

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安上任一年半將進行大幅度組織編制調整，除了新成立三個二級單位的中心包括青年發展中心、長照中心及公園維護管理中心外，城市行銷處、民政處、文化局、工務處、社會處、行政處都將進行編制調整，原向中央提出新增五十五個員額，只獲卅人，這項組織編制調整經市務會議通過，已送到議會各黨團，預計七月中旬臨時會審議。

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市議會民進黨團總召陳建名表示，市府提出的「新竹市政府組織自治條例修正草案」，包含民政處、工務處、城市行銷處、行政處以及文化局之間的業務移轉，除一級機關的業務移轉，更新增幾個二級單位以及其他單位增聘人力，這種走過去老路，毫無新意及建設性的組織改造，只是疊床架屋。

青年發展中心挨批權屬混亂

陳建名說，「青年發展中心」不僅會造成未來中心及既有單位主掌及權屬混亂，與當初選舉時提出青年事務獨立成處的政見，更是大打折扣，新竹青年的期待，依舊「只聞樓梯響，不見人下來」。

議員批施政不順 非架構問題

陳建名認為，市府所面臨的施政難關以及運作不順暢，是來自市民對高虹安已不信任，持續滿意度及支持度低迷，多數市民認為高虹安根本無心，更加無能，而非組織架構的問題。

部分局處編制調整 業務移轉

陳建名也批，市政決策過程草率、放任男友插手市政，名車豪宅極度驕奢等，市民歷歷在目。高虹安心裡「只有自己、沒有市民」，透過各種手段把市政府變成她想要的樣子，而不是市民所需要的樣子。

市府進行的組織編制調整包括城銷處公園設施及公園維護科別移轉到工務處轄下，並成立二級公園維護管理中心，另青年發展中心設在勞工處轄下，長照中心設在衛生局轄下，另民政處國際與大陸事務科與行政處公關新聞科則移轉到城銷處，文化局客家事務科則移轉到民政處，社會處婦幼兒少科新增一科別，組織調整經市務會議通過後，已送市議會審議。

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