樟之細路 日本九州觀光協會探訪

客委會主委古秀妃（左五）、大湖鄉長黃惠琴（左三）等人，會同日本九州觀光協會成員走訪大湖鄉老官路。（記者張勳騰攝）

2024/07/04 05:30

國家綠道全長380公里 連結桃竹苗中4縣市 客委會打造國際步道

〔記者張勳騰／苗栗報導〕客委會四年前推動「樟之細路」國家綠道，總長三百八十公里，各步道經整理已慢慢成型，客委會主委古秀妃、大湖鄉長黃惠琴等人，昨會同日本九州觀光協會八名成員走訪大湖鄉老官路，透過交流合作，汲取九州觀光協會將九州偶來路線打造成徒步旅行的經驗；古秀妃指出，將逐一整理樟之細路步道，並組織當地協會認養，逐步打造成國際步道，帶動地方產業發展。

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訪老官路 汲取九州偶來路線經驗

「樟之細路」係指浪漫台三線之歷史大道，早期用來運輸台灣樟腦、茶葉等物資的古道，是客委會前主委楊長鎮任內全力推動，新任主委古秀妃昨亦強調將全力支持。

客委會指出，「樟之細路」北起桃園市龍潭三坑，南迄台中市東勢，連結桃竹苗中四縣市，整體網絡以台三線為主幹，總長三百八十公里的主線與副線，串連起自然生態、歷史人文、生活記憶、族群與產業鏈，讓民眾藉由步道走進山村聚落，以最浪漫的步調細細體會。

客委會昨邀集日本九州觀光協會探訪樟之細路，古秀妃與該會八名成員走訪老官路大湖鄉石門至南湖段，全長六公里，盼借重該會將九州偶來的四條路線，結合當地溫泉及自然景觀等，規劃成徒步旅行形象的經驗，進行合作交流。未來再結合當地的餐飲、旅宿業者及小農等，帶動地方觀光、產業發展。

客委會規劃組織當地協會認養步道

古秀妃強調，樟之細路雖然建立四年，但所有步道尚未完全，未來將逐步整理出來，步道沿線的景觀、景點等，將組織在地人士成立協會來維護，逐步建立台三線從台中市、苗栗縣、新竹縣至桃園市國家步道。

古秀妃表示，這次邀請推動步道經驗已久的日本九州偶來家族來實際走訪樟之細路，大家相互交流，盼打開國際能見度及能量，讓國內步道有機會推向國際。

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