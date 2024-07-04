NCC推頻道評鑑快速通關 績優生適用

國家通訊傳播委員會（NCC）委員會議昨天審議通過「衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業評鑑審查辦法」修正草案，頻道評鑑建立快速通關機制，未製播新聞、財經、股市等類型節目頻道，若三年內無違規紀錄，評鑑可快速通關。（資料照）

2024/07/04 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）委員會議昨天審議通過「衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業評鑑審查辦法」修正草案，頻道評鑑建立快速通關機制，未製播新聞、財經、股市等類型節目頻道，若三年內無違規紀錄，評鑑可快速通關，準備資料可從原本數百頁，減少至數十頁，減輕優良業者評鑑負擔。

三年內無違規紀錄

評鑑可改用簡易版

NCC電台與內容事務處專委陳金霜補充，頻道每六年換照，在領照第三年須進行評鑑，以往評鑑要寫營運計畫執行報告，針對台播規劃、自律內控、客服等部分詳細說明，過去業者約需撰寫數百頁資料，未來頻道若符合快速通關，只需提供數十頁的簡化書表即可，但待達六年換照時，仍要提供完整報告。

請繼續往下閱讀...

NCC統計，截至今年六月卅日，境內外衛廣頻道供應事業共三○一個頻道，至多有一八八個頻道無裁處紀錄，適用快速通關。草案預計公告六十日，並參考外界意見修正，再提送委員會議審議。

另外，NCC昨也通過將原屬任務編組的網際網路傳播辦公室，升級為網際網路傳播治理處，編制四十人，負責網路秩序維護、網路內容必要遮蔽與分級管理。

NCC主秘黃文哲表示，下週會有網際網路政策白皮書，更完整對外說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法