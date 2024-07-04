老人狀況調查 逾半會用網路增一倍

衛福部統計處近期公佈老人狀況調查，65歲以上長者使用網路比率較上次調查倍增、提升至50.36%。（資料照）

2024/07/04 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部統計處近期公佈「老人狀況調查」，據公布內容，台灣近年面臨租屋問題長者比例略增，希望租屋的長者中超過廿％曾遇到困難，不過整體社會氛圍上，認為大眾不尊重長者的高齡族群比例略有下降，且六十五歲以上族群使用網路比例增加近一倍。

22％租屋曾碰壁 不尊重長者變少

衛福部統計處第四科長李美鈴指出，「老人狀況調查」至少每五年一次，衛福部統計處今年年中發布二○二二年執行的調查結果，台灣維持高齡化趨勢，五年來六十五歲以上人口增加八十二．四萬人，且女性增加人數大於男性，性別比從每百名女性比八十五．二名男性，下降為每百名女性比八十三名男性。

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針對長者居住問題，調查顯示，五十五歲以上的租屋族計有四十三．八萬人，占居住家宅長者的五．八九％，較二○一七年的五．六三％略有增加，且廿二．三％表示曾在租屋時遇到困難，且隨著年齡增加，租屋困難比率逐漸提高，六十五歲以上遇到租屋困難比率更提高為廿三．○五％。

居住期待方面，五十五至六十四歲族群希望能住在家宅比例為九十六％，六十五歲以上長者是九十一％，兩者比例都與前次調查結果相當，僅些微增加，且仍有超過半數希望與子女同住。

李美鈴也提到，近年來認為社會大眾不尊重長者的高齡族群比例略有下降，其中六十五歲以上族群為十四．四一％，較五年前下降五．○三％；五十五至六十四歲族群則有廿三．九四％，較前一次調查減少一．九五％。

此外，六十五歲以上長者使用網路比率由五年前的廿六．五二％提升至五十．三六％。每天或幾乎每天使用網路者中，九十七％是「用LINE、 臉書和親友聊天、視訊」；五十五至六十四歲族群有使用網路比率則自五年前的六十五．五五％，增加至八十七．八三％，兩族群的網路使用頻率越來越高。

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