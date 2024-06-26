赴韓取經 苗縣將推動氫能產業

赴韓國考察取經，苗栗縣長鍾東錦（右）宣布將率先推動氫能產業。（記者張勳騰攝）

2024/06/26 05:30

銅鑼、通霄用地完成可行性評估 短期目標設置氫能示範區

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣長鍾東錦率縣府團隊十六日前往韓國考察六天，深度交流創新能源、防災應變、智慧城市、文化慢城等施政議題，昨天舉辦「韓國再生能源及產業發展考察記者會」，就所考察的議題規劃未來施政方向；主要將先規劃氫能示範區，目前已初步完成開發基地可行性評估，預計九月底前辦理興辦事業計畫，分短、中、長期來推動氫能，挹注縣庫收入。

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鍾東錦此次率縣府工商發展處、農業處、工務處、水利處、行政處、消防局、縣警局、文化觀光局及環保局等，考察韓國的氫能發展、智慧城市、國際慢城、港口發展、污水處理及災害應變等，韓國做法先進且值得效法；相關局處昨天分別提出未來縣政規劃方向。

舊山線鐵道自行車 與韓簽MOU

文觀局此行參觀韓國江村鐵道自行車營運情形，並與苗栗舊山線鐵道自行車雙方簽訂合作備忘錄，因韓國來台旅客去年排名第三，將積極參與韓國旅展，爭取韓客來苗觀光。

工商處長詹彩蘋指出，由於國內在推動氫能產業都剛起步，相關基礎建設亦尚未完成，此行也汲取韓國氫能政策方向與產業發展經驗，了解氫燃料電池車的發展歷程、觀摩氫燃料車輛的加氫過程。

詹彩蘋表示，苗縣府已盤點在銅鑼、通霄用地，初步完成開發基地可行性評估，預計九月底前辦理興辦事業計畫，亦獲財政部核定辦理促參前置作業補助費；短期目標設置氫能示範區，以再生能源為電力來源，所產製綠氫作為氫能車燃料，或氫燃料電池使用，中期則發展氫能產業專區；長期目標配合大矽谷計畫，布局氫能生產供應鏈，打造「苗西綠能區」。

縣長︰發展乾淨能源 挹注縣庫

鍾東錦強調，氫是乾淨能源，且技術成熟，安全等不是問題，若躊躇不前永遠就不會進步，苗栗縣將向中央爭取經費，推動氫能產業，並委請專業單位協助辦理促參，挹注縣庫收入。

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