高溫影響 大內酪梨提早1個月盛產

天氣炎熱，果農將採收下來的酪梨送進冷氣房，進行分級作業。（記者劉婉君攝）

2024/06/26 05:30

〔記者劉婉君、吳俊鋒／台南報導〕天氣高溫炎熱影響，大內酪梨提早一至一個半月進入豐產期，產量也較去年增加。百大青農楊子賢的大內左岸幸福莊園，透過栽種不同品種的酪梨，拉長產期，園內目前共有超過卅種品種，並預計七月中旬開放民眾預約採果體驗。

台南酪梨種植面積六五三公頃，占全台卅六％，其中，大內區種植面積二五九公頃，為主要產地。楊子賢表示，今年酪梨開花初期缺乏雨水，套袋後氣候炎熱，果實成熟得快，產期較去年提早，雖然近期下雨後又出大太陽，導致小果期時落果嚴重，但以她的果園為例，產量仍比去年增加二至三成。

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楊子賢說，消費者挑選酪梨時，果實表面粉紅斑點越多代表熟度越高，買回家後放置在陰涼通風處後熟，最適合的保存溫度為廿至廿五度，約三至五天轉色，輕壓蒂頭及尾部，呈略微凹陷不回彈，即可食用。

此外，搶攻伴手禮市場，市府今年推出綜合品種的紀念款「芒果寶盒」，深受歡迎，而包裝的視覺設計，採傳統茄芷袋的紅、藍、綠等條紋色調，兼具地方特色，引人矚目，連貿易商都來洽談授權，要運用在外銷上，讓古早味十足的本土美學，也隨著愛文一併出口，挺進國際。

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