無人機供應鏈大聯盟 嘉縣明揭牌

亞洲無人機AI創新應用研發中心集結無人機研發團隊及廠商。（記者林宜樟攝）

2024/06/26 05:30

打造「Drone Taiwan壯台灣」品牌 明與工研院開座談會 分享商機

〔記者林宜樟／嘉義報導〕無人機產業為全球重要產業，在全球去紅色（中國）供應鏈浪潮下，為推動我國無人機產業進軍全球，嘉義縣政府籌組台灣無人機供應鏈大聯盟，將於明天在位於朴子市的亞洲無人機AI創新應用研發中心（簡稱亞創中心）正式揭牌，啟動打造「Drone Taiwan壯台灣」品牌，辦理系列活動，拉開台灣無人機供應鏈大聯盟邁向國際的序幕。

請繼續往下閱讀...

去中國化浪潮 台美合作進軍全球

縣府經濟發展處長江振瑋表示，無人機產業已由總統賴清德納入五大信賴產業和國家希望工程核心政見，在中央政府支持下，縣府打造無人機產業發展聚落，亞創中心已有四十六家產、官、學、研單位進駐，去年促成四十九項創新技術產品或服務，經濟部也已設立專案辦公室進駐。

江振瑋說，今年四月縣長翁章梁率亞創中心進駐廠商赴美，與亞創廠協會及工業技術研究院產業科技國際策略發展所三方簽署合作框架協議書，透過工研院協助，攜手台美合作，打造去中國化的無人機供應鏈。

明天上午亞創中心將與工研院產科國際所召開無人機國際市場商機座談會，分享全球無人機產業發展與台廠商機，開放國內相關業者參加，報名網址：https://pse.is/64henu。

整合上中下游 解決市場供需問題

下午與中華民國對外貿易發展協會簽署合作備忘錄，啟動打造「Drone Taiwan壯台灣」品牌，召開國際行銷座談會及靜態展示觀摩，號召國內無人機整機或相關零組件業者加入，為供應鏈行銷國際注入新助力。

縣府表示，盼藉由整合無人機上中下游供應鏈，解決市場供需問題，率領台灣邁向國際，打通國內外市場，打造下一個產業界的護國神山。

無人機是我國重要產業。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法