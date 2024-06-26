《台中》不廢博愛座 中捷溫馨貼圖、貼紙提醒

中捷公司推出「博愛貼紙」，讓需要座位的民眾可貼在包包，不必開口請民眾讓座。（中捷公司提供）

2024/06/26 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕博愛座爭議不斷，外界掀起是否廢除博愛座聲音。對此，中市交通局及中捷公司表示，不會取消博愛座，且依法不能廢除，已設計出溫馨卡通造型貼圖，請民眾讓給有需要的人乘坐，中捷還會透過廣播提醒民眾。

台北市接連發生長輩為了要坐博愛座，與年輕人爭吵，衍生世代對立，外界有廢掉博愛座的呼聲，但交通局、中捷公司都表示，依法不可能取消。

請繼續往下閱讀...

依法須設博愛座 非長者專屬

交通局長葉昭甫表示，北市長輩與年輕人為博愛座爭吵只是個案，「博愛」的定義本就很廣泛，也不限於銀髮族，為了讓民眾了解博愛座是給有需要的人來坐，不是只有銀髮族可以坐，交通局去年七月設計「博愛座」貼紙，以人物造型圖卡說明「博愛座」適宜乘坐的對象，人物造型的心臟部位還貼上OK繃，以溫暖圖示關心「有需要的乘客」。

中捷公司表示，依「身心障礙者權益保障法」及「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」規定，應優先讓坐給老弱婦孺，大眾運輸工具無障礙設施設置辦法第八條更明定「未提供對號座之大眾運輸工具應設置供身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐之博愛座」，中捷因此在列車上設置博愛座及使用博愛座名稱，未來若相關法令修正規範，公司將配合辦理。

可索取博愛貼紙貼身上供識別

中捷公司並表示，禮讓不限博愛座，所有座位均可讓座，因此，中捷已透過廣播提醒民眾「請發揮您的愛心，將座位優先禮讓給有需要的旅客」，未來也將持續推動禮讓文化，讓人情味成為中捷最美麗的風景。

另外，由於有些民眾不舒服，又不好意思開口請他人讓座，中捷公司今年二月起推出「博愛貼紙」，民眾可至各車站詢問處索取，貼在隨身包、胸前或上手臂等明顯識別處，讓乘客看到後，能發揮同理心讓座。

交通局自行設計的公車博愛座貼圖圖卡，提醒民眾博愛座是給有需要的人坐。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法