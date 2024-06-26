民怨看鹽寮抗日紀念碑要買門票 東北角風管處：委外營運

鹽寮抗日紀念碑位於貢寮區鹽寮沙灘，已委外營運，須買門票進入園區參觀。（記者俞肇福攝）

2024/06/26 05:30

〔記者俞肇福／新北報導〕有民眾投訴說，以前到貢寮區可免費參觀「鹽寮抗日紀念碑」，如今卻有咖啡館業者疑似圈地為王，要求民眾先買門票才能進入觀看石碑，很不合理；對此，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角風管處）指出，鹽寮沙灘及周邊環境是依據國有財產法公開招租，得標業者必須負起場地安全、保險及維護管理責任，門票價格經過票價審議通過，票價可抵園區消費，並不違法。

鹽寮沙灘及周邊環境 依法招租

東北角風管處副處長吳建志表示，在二○一七年辦理公開招租，由雅爵士有限公司得標承租；雅爵士旗下的藍灣海濱休憩園區總經理廖欽耀指出，投標的經營權是五年，若經營績效評估良好可優先續約三年，鹽寮海灘每月的人事費用高達七十多萬元，每年還要支付權利金給東北角風管處，全票一百元、半票五十元，門票包含公共場所意外險，民眾夏天戲水也沒有額外再收沖水費，門票還可百分之百折抵園區消費，停車場也是免費。

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票價可抵園區消費 停車免費

注腳貢寮文史工作室負責人吳杉榮說，甲午戰爭時清朝戰敗後割讓台灣，日軍在一八九五年五月廿九日於鹽寮沙灘登陸，領軍攻台的北白川宮能久親王在五月卅日登陸，先在鹽寮沙灘豎立「澳底御上陸紀念碑」，一八九六年改成「北白川宮征討碑」。吳杉榮指出，「北白川宮征討碑」逐漸無人聞問，一九七五年由當時的貢寮鄉長洪進添募款改建，將日治時期的「北白川宮征討碑」敲除，改建成「鹽寮抗日紀念碑」。

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