氣象署預估7~9月雨量偏少 下半年2~4個颱風近台

氣象署7月起將推出「颱風暴風可能到達時間」、「颱風暴風可能最早到達時間」2項資訊。（記者蔡思培攝）

2024/06/26 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕七月颱風季將至，中央氣象署表示，反聖嬰發展年台灣夏季可能更加炎熱，颱風生成位置也較靠近台灣，預估今年下半年鄰近台灣的颱風有二到四個。氣象署七月起也將推出颱風暴風可能到達時間資訊，讓各界可提早防颱。

氣象署氣象預報中心主任陳怡良說，近期赤道太平洋海溫逐漸恢復正常，但反聖嬰有逐漸發展趨勢，反聖嬰發展年台灣夏季可能更炎熱，颱風生成位置較靠近台灣。

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氣象署預估今年七至十一月，西北太平洋颱風生成數為「正常至偏少」，有二至四個颱風接近台灣（距離三百公里內）機率較高。夏季西北太平洋颱風路徑有往西直行或往北偏轉兩種，若颱風靠近台灣，就可能造成影響。

陳怡良說，台灣每年有一半的水源是颱風帶來，但台灣最大天然災害也是颱風造成，若鄰近台灣颱風偏少、水源也會偏少，提醒大家平時節約用水、做好防颱準備。

新增颱風暴風可能到達時間

七月起氣象署將於原「一二○小時颱風暴風侵襲機率」服務中新增「颱風暴風可能到達時間」、「颱風暴風可能最早到達時間」兩項資訊，讓救災單位與民眾可在颱風來臨前三至五天取得颱風暴風可能到達時間與機率，提早因應。

氣象署昨也指出未來一季天氣展望，今年七至九月台灣氣溫偏高至正常的機率較大；雨量則是正常至偏少。

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