更生人家庭微型保險 南投開辦

率先全國推出的更生人家庭微型保險簽約及「補破網」啟動儀式，由法務部政次徐錫祥（右四）、台灣更生保護協董事長張斗輝（左四）、南投地檢署檢察長黃元冠（左三）、捐助的慈善宮宮主等人，象徵性將破網補好。（記者陳鳳麗攝）

2024/06/25 05:30

投檢、更保會推動 全額補助保費 保障更生人及其家庭 補足社會安全網

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣有不少弱勢更生人，家境貧困且無一技之長，只能做臨時工或粗工，沒有勞保，萬一發生工傷或交通意外，常變成家庭負擔，南投地檢署與更保南投分會率先全國推動更生人家庭微型保險，獲南投慈善宮奧援經費，保費由地檢署全額補助，保障更生人及其家庭的安全和基本權益，補足社會安全網。

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南投地檢署昨日為該項微型保險補助方案，舉辦「補破網」啟動儀式，由法務部政務次長徐錫祥、台灣更生保護會董事長張斗輝、台中高分檢檢察長林錦村，與南投地檢署檢察長黃元冠、慈善宮宮主黃李濟、富邦人壽協理賴宏明等人，將代表該單位的牌子貼到網子大畫板上，象徵「補滿社會安全網」。

更生人家庭微型保險是由南投地檢署檢察長黃元冠發想，他指出，去年五月到任後，陸續訪視縣內更生人，發現不少更生人返回社會後，因無一技之長，且南投縣是農業縣工作機會較少，大多從事臨時性或大量勞動力的工作，收入不穩定，工作環境風險高，加上以機車為交通工具，發生工作或交通意外受傷的機率相對較高，發生事故後因無勞保等保險，常讓家庭陷入困境，因此決定推動該微型保險補助計畫。

一年目標補助25名更生人

南投地檢署表示，這項更生人及其家庭微型保險補助試辦方案，一年以補助廿五名該署輔導的更生人為目標，經費獲南投市慈善宮捐助五十萬元，另也獲富邦公司以「團險」方式承保。

保險理賠身故最高50萬元

微型保險理賠最高五十萬元，意外身故或受傷導致失能皆可獲理賠，有意願投保的該署輔導之更生人，經更保協會南投分會評估篩選後，即由南投地檢署全額補助保費，每人一年保費約四百元上下，投保者免負擔保費外，也由更保協會幫忙辦理，目前已有五、六名更生人要投保。

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