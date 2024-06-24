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春雨少加倒伏 彰化一期稻少收3成

台中筏子溪旁的筏子東街2段，18日晚間發現一隻遭路殺的保育類石虎，因已經是去年9月至今第3起，市府農業局呼籲民眾行經石虎熱區道路減速慢行。（台灣石虎保育協會提供）

台中筏子溪旁的筏子東街2段，18日晚間發現一隻遭路殺的保育類石虎，因已經是去年9月至今第3起，市府農業局呼籲民眾行經石虎熱區道路減速慢行。（台灣石虎保育協會提供）

2024/06/24 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣今年一期稻作收割已近尾聲，濕稻穀收購價落在每百台斤約一千元，但收成卻比往年減少約三成，往年一分地可淨賺一萬元，今年只剩七千元，減少的主因跟春雨過少和倒伏有關，農民收入減少，更憂的秧苗、人工成本都蠢蠢欲動，稻農嘆，再這樣下去，真的沒人敢種稻。

產銷班長葉豐端說，以往一分地收成二千台斤是正常收穫量，但今年梅雨期來得晚，影響稻子分檗，平均一分地可收成一六○○至一七○○台斤，以糧商濕稻穀收購價每百台斤一千元計算，一分地可收一萬六千多元。

葉豐端表示，每分地種稻所扣的成本分別為，秧苗（一二○○元）、犁田及插秧機（一八○○元）、農藥防治四次（二千元）、複合肥料四包（一六○○元）、割稻費用（一千元）電費及運費等細項（一千元），上述加總為八六○○元。一萬六千元的收成扣掉八六○○元成本，相當於一分地淨利約七四○○元。十甲地，往年可收百萬元，今年只能收七十四萬元，相較去年同期，收入約少二、三成。

他指出，很多種稻成本都已漲價或「蠢蠢欲動」，秧苗盤已從三十七元漲到四十元，複合式肥料每包從三百元漲到四百元，很多人工費用都在喊「可能調漲」，可以預見二期稻作的成本會更高。

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